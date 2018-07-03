Başbakan Yıldırım'dan Kahraman'a veda ziyareti - TBMM
- Başbakan Binali Yıldırım'ın Meclis'ten ayrılışıBaşbakan Yıldırım'dan Kahraman'a veda ziyareti - Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a veda ziyaretinde bulundu TBMM (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a veda ziyaretinde bulundu.Kahraman'ın makamında gerçekleşen ziyaret, bir saat 10 dakika sürdü.Yıldırım'ı AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve bazı milletvekilleri ile birlikte kapıda karşılayan Kahraman, çıkışta da Yıldırım'ı, makam otomobiline kadar uğurladı.Başbakan Yıldırım, otomobiline binmeden önce gazetecilere el salladı ve Meclis'ten ayrıldı.