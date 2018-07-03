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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım’dan Diyanet İşleri Başkanlığına veda ziyareti

Başbakan Yıldırım’dan Diyanet İşleri Başkanlığına veda ziyareti

Görüşmeden görüntüler

( ANKARA -GÖRÜŞMEDEN GÖRÜNTÜ) ANKARA

General 


- Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret ediyor. Başbakan Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ü ziyaret etti. Başbakan Yıldırım’ın veda ziyaretleri kapsamında 5’inci durağı ise Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Başbakan Yıldırım’ı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş karşıladı. Yıldırım daha sonra bir sonraki durağı olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığını ziyaret edecek.
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