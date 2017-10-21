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21 Ekim 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım'dan Danimarka Başbakanı'na tepki

Başbakan Yıldırım'dan Danimarka Başbakanı'na tepki

Başbakan Yıldırım, Elazığ'da Olağan Merkez İlçe Kongresinde konuştu. Başbakan Yıldırım, ' Türkiye gözümüzün önünde Erdoğan rejimi altında eriyor, böyle Avrupa'ya nasıl girecek? ' diyen Danimarka Başbakanı'na sert cevap verdi.

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Danimarka Başbakanı'na sert cevap

Bugünlerde Türkiye aleyhinde açıklamalar ardı ardına geliyor. Dün, Avrupa Birliği'nden, Danimarka Başbakanı çıkmış abuk subuk laflar ediyor. 'Türkiye gözümüzün önünde Erdoğan rejimi altında eriyor, böyle Avrupa'ya nasıl girecek?' Sen kimsin? Senin Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına söyleyecek lafın olabilir mi? Türkiye'nin rejimi demokrasidir, cumhuriyettir. Türkiye geçmişinden aldığı, medeniyetinden aldığı güçle emin adımlarla muasır medeniyet seviyesine yürüyor. Türkiye'ye hiçbir ülke ayar veremez.

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