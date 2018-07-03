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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım'dan Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemelerine veda ziyareti - ANKARA

Başbakan Yıldırım'dan Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemelerine veda ziyareti - ANKARA

- Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılanması - Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüşmesinden görüntüler - Başbakan Binali Yıldırım'ın, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun ile görüşmesinden görüntüler - Başbakan Binali Yıldırım'ın uğurlanmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'a veda ziyaretinde bulundu.

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