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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Cumhurbaşkanımızla çalışmak keyifli bir iş' - ANKARA İzle

Başbakan Yıldırım: 'Cumhurbaşkanımızla çalışmak keyifli bir iş' - ANKARA İzle

Başbakan Yıldırım: "Cumhurbaşkanımızla çalışmak keyifli bir iş" - ANKARA - AA Editör Masası - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)Başbakan Yıldırım: "Cumhurbaşkanı, rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Böyle bir iş tutuş şekli var. Alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar. Bu neden kaynaklanıyor? Memleketin meselelerine olan hassasiyetinden kaynaklanıyor."Başbakan Yıldırım: "Cumhurbaşkanımızla çalışmak keyifli bir iş."

Hassasiyet 

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