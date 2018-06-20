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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Cumhur İttifakı, bölücü terör örgütünün korkulu rüyasıdır' - İZMİR

Başbakan Yıldırım: 'Cumhur İttifakı, bölücü terör örgütünün korkulu rüyasıdır' - İZMİR

Başbakan Yıldırım: "Cumhur İttifakı, bölücü terör örgütünün korkulu rüyasıdır" - İZMİR - AK Parti'nin Buca mitingi - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir teşkilatı tarafından Buca ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.
Vatandaşlar mitinge ilgi gösterdi.Başbakan Binali Yıldırım: "(Cumhur İttifakı) Bölücü terör örgütünün korkulu rüyasıdır. Muhalefet adaylarının hiç terörden bahsettiğini gördünüz mü, terörle mücadeleden bahsettiğini duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü el altından iş birliği yapıyorlar."

Terörle Mücadele Terör Örgütü 

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