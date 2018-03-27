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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Burada sorulması gereken soru; Avrupa Birliği'nin Türkiye konusundaki kararı nedir' - TBMM

Başbakan Yıldırım: 'Burada sorulması gereken soru; Avrupa Birliği'nin Türkiye konusundaki kararı nedir' - TBMM

Başbakan Yıldırım: "Burada sorulması gereken soru; Avrupa Birliği'nin Türkiye konusundaki kararı nedir" - TBMM - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.
(5)Başbakan Yıldırım: "Türkiye, Avrupa Birliği'ne olan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve arkasındadır. Tam üyelik perspektifimizi muhafaza ediyoruz. Burada sorulması gereken soru; Avrupa Birliği'nin Türkiye konusundaki kararı nedir? Avrupa, yeni bir vizyonla, genişleme vizyonuyla, kucaklayıcı bir vizyonla yoluna devam mı edecek, yoksa kendi içine kapanarak bir yol mu yürüyecek?"

Perspektif Toplantı Grup Toplantısı 

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