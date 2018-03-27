Başbakan Yıldırım: 'Burada sorulması gereken soru; Avrupa Birliği'nin Türkiye konusundaki kararı nedir' - TBMM
Başbakan Yıldırım: "Burada sorulması gereken soru; Avrupa Birliği'nin Türkiye konusundaki kararı nedir" - TBMM - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. (5)Başbakan Yıldırım: "Türkiye, Avrupa Birliği'ne olan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve arkasındadır. Tam üyelik perspektifimizi muhafaza ediyoruz. Burada sorulması gereken soru; Avrupa Birliği'nin Türkiye konusundaki kararı nedir? Avrupa, yeni bir vizyonla, genişleme vizyonuyla, kucaklayıcı bir vizyonla yoluna devam mı edecek, yoksa kendi içine kapanarak bir yol mu yürüyecek?"