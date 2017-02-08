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8 Şubat 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: Bunları Cumhuriyetçiliği de yalan İzle

Başbakan Yıldırım: Bunları Cumhuriyetçiliği de yalan İzle

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti istişare toplantısında konuştu.

Başbakan Türkiye Anayasa Ak Parti Binali Yıldırım 


Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz halk oylamasında öncesinde sizlerle bir araya gelmek ve bu istişareleri yapmayı uygun gördük. Halk oylamasında anayasa değişikliğinin reddedilmesini isteyenlerin kampayansını ses benzerliği üzerine kurduklarını görüyoruz. Hayatlarında hiç hayırlı bir iş yapmamış olanların, benzerliği sebebiyle bu mübarek kavrama nasıl sarıldıklarını gördükçe insanın gülesi mi, ağlayası mı geliyor bir türlü karar veremiyor.

BÖYLE BİR MUHALEFETİ DÜNYANIN BAŞKA YERİNDE GÖRMEDİM

Dünyanın hangi bölgesinde, kendisi hiçbir ilke, değer, proje üretmeyen, sadece iktidar partisinin yaptıklarına, söylediklerine karşı çıkarak siyaset yapan bir muhalefet var. Şahsen ben Türkiye'den başka böyle bir muhalefet örneği duymadım, bilmiyorum. Anayasa değişikliği ile getirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanların, mevcut parlamento hükümet sistemi diye bir dertleri olmadığını çok iyi biliyoruz. Cumhurun seçtiğine saygısısı olamayanların Cumhuriyetçiliği de yalandır. Bunlar parlamentoda hükümeti çalıştırmamak için ellerinden geleni arkalarına koymadılar.

MEVCUT SİSTEMDEN DEFALARCA ISIRILDIK

Türkiye'nin son AK Parti 14 yılını şöyle bir gözden geçirdiğimizde karşımıza çıkan manzaranın dahi tek başına anayasa değişikliğine neden evet denilmesi gerektiğini gösterecektir. Türkiye'nin yönetim sistemi konusunda bu kadar radikal bir yol ayrımına neden geldik? Her şey yolunda giderken, bir sabah ülkenin yönetim sistemini değiştirelim demedik. Arka arkaya gelen birçok sebebi var. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Biz mevcut sistemde aynı delikten defalarca ısırıldık.

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