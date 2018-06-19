Başbakan Yıldırım: ''Bunlarda hiç utanma kalmamış milletin gözüne baka baka yalan söylüyorlar'' - İZMİR
- AK Parti'nin İzmir mitingi - Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüye çıkması - Başbakan Binali Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince İzmir 'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.Başbakan Binali Yıldırım: "Muhalefete sorarsanız 16 yıldır AK Parti birşey yapmadı. Bunlarda hiç utanma kalmamış milletin gözüne baka baka yalan söylüyorlar. Millet sormaz mı kardeşim, 'AK Parti Türkiye'nin her köşesini imar edip kalkındırırken siz ne yaptınız 16 yıldır', yan gelip yattınız. Bol bol konuştunuz. Bunlar yaptıklarımızı inkar ediyor. Milletimiz ise AK Parti'yi 16 yıldır iktidar ediyor."