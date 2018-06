- Başbakan Yıldırım: “Bu seçim yapım ekibi ile yıkım ekibi arasında geçecek” - Başbakan Yıldırım Bağcılar’da vatandaşlarla buluştu Haberi

- Başbakan Binali Yıldırım, muhalefete tepki göstererek, "AK parti yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var unutmayın. Bu seçim yapım ekibi ile yıkım ekibi arasında geçecek” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Bağcılar Meydanı’nda vatandaşlara buluştu. Bağcılar meydanını dolduran binlerce kişiye seslenen Yıldırım “Bağcılar işi bitirmiş, kararını çoktan vermiş. Caddeden buraya bir saatte gelemedim. Belediye başkanımızla, milletvekillerimize sevgi seli. Her dükkanda durdurdular. Herkesle sohbet ettik. Çok mutlu olduk. Bu coşkunun, bu heyecanın bize büyük bir sorumluluk getirdiğini biliyoruz. Biz bu sorumluluğu 15 yıldır liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber taşıyoruz” diye konuştu.

Son 16 yıldır Türkiye’nin aydınlık yarınları için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Yıldırım, “Bu sürede en büyük desteği sizden gördük. Her zaman yanımızda oldunuz. Darbelerde de yanımızdaydınız, kumpaslarda da yanımızdaydınız, sıkıntıda da yanımızdaydınız, güzel günlerde de yanımızdaydınız. Allah sizden razı olsun” şeklinde konuştu.

“Bu seçim yapım ekibi ile yıkım ekibi arasında geçecek” Konuşmasında muhalefete tepki gösteren Yıldırım, “Seçim öncesi adaylar çıktı meydana. Ne vaatler ne vaatler. Öyle vaatler veriyorlar ki şaşıyoruz. Diyoruz ki bu vaatleri verenleri bir geçmişine bakalım. Bakıyoruz tek bir eserleri yok. Bu memlekete tek bir çivi çaktıkları yok. Taş üstüne taş koymuş değiller. Ancak bunlar AK Parti’nin yaptığı işlere taş koymuşlardır bugüne kadar. Onlara rağmen AK Parti bu başarıları kazandı. Vatandaş söylenen söze bakar, kimin söylediğine bakar. Ona göre kararını verir. AK Parti’nin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. 15 yıl boyunca dağ gibi hizmetleri kazandıran AK Parti’dir. Dünyada son 10 yılda 10 tane büyük proje yapıldı. Bu 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. AK parti yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var unutmayın. Bu seçim yapım ekibi ile yıkım ekibi arasında geçecek” ifadelerini kullandı. Muhalefetin iktidar olmak gibi bir derdi olmadığını iddia eden Yıldırım, “Çok konuşuyorlar boş konuşuyorlar ama bir tek ortak söyledikleri şey var. Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek” dedi.

"Terörle mücadele terörü sevenlerle kol kola yapılmaz" Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Demirtaş’ı ziyaret etmesini eleştiren Yıldırım “Bunların hiç terörle mücadele, FETÖ ile mücadele diye bir şey ağızlarından çıktı mı. Çıkmaz. Çünkü aday olur olmaz Edirne’ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK’nın sözcüsü durumundaki hapisteki Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden Muharrem İnce’den terörle mücadelede bir şey duyamazsınız. Terörle mücadele terörü sevenlerle, kol kola girenlerle yapılmaz. Terörle mücadele Kandil’de yapılır, Fırat Kalkanı’nda yapılır, Afrin’de yapılır. Terörle mücadele bayrakla yapılır, devletle yapılır, vatanla yapılır, milletle yapılır. Dostu düşmanı bileceğiz. 53 masumun ölümünü vebali olan birisine siz giderseniz, onu ziyaret ederseniz, ondan sonra bu millet size hoşgeldin demez” açıklamalarında bulundu. "Kürtleri de Türklerin de PKK bölücü terör örgütü gibi bir sorunu var" Türkiye’nin terörden çok çektiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü, “Çok bedel ödedik. 40 yılda binlerce insanımızı yok ettik. Terörün en büyük zararı Kürt kardeşlerimize oldu. PKK’nın Kürtler diye bir derdi yok. Kürtlerin de Türklerin de bu milletin PKK bölücü terör örgütü gibi bir sorunu var. Bu sorunu da ortadan kaldırmak bizim boynumuzun borcu. Bugün çok şükür çok büyük mesafe aldık. Bayrağımız ülkenin her köşesinde dalgalanıyor. Teröristlerin yerinde yeller esiyor. Bu kazanımlarımızı kaybettirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Buna yüce milletimiz asla müsaade etmez” Türkiye’nin üzerine oyunlar oynandığını söyleyen Yıldırım, “Türkiye’nin güneyinde bir terör devleti kurulmak isteniyor. Böylelikle Türkiye’ye terbiye edeceklerini zannediyorlar. Bunun önündeki en büyük engeli de Recep Tayyip Erdoğan olarak görüyorlar. Onun için uyanık olacağız. Düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

