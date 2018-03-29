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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Başbakan Yıldırım: “Bosna Hersek İle Türkiye’nin İlişkileri Artacak” Haberi

- Başbakan Yıldırım: “Bosna Hersek İle Türkiye’nin İlişkileri Artacak” Haberi

Yıldırım açıklama

(BOSNA HERSEK) - Başbakan Yıldırım: “Bosna Hersek ile Türkiye’nin ilişkileri artacak”- “Balkanların güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir”- “Avrupa terörle mücadelede yanımızda olmalı” BOSNA HERSEK

Terörle Mücadele Basın Toplantısı Toplantı Parlamento 


- Başbakan Binali Yıldırım, “Bosna Hersek ile Türkiye’nin ilişkileri artacak” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek parlamentosunda Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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