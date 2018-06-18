Başbakan Yıldırım: 'Bize düşen Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı sona erdirmek ve acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak' - İSTANBUL
Başbakan Yıldırım: "Bize düşen Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı sona erdirmek ve acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak" - İSTANBUL - Programdan detaylar - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluştu. Başbakan Yıldırım: "Bize düşen Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı sona erdirmek ve acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak." - 3 -