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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Bize diz çöktürmeye gelen emperyal güçler ve onların örgütlerini yerle bir ettik' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: 'Bize diz çöktürmeye gelen emperyal güçler ve onların örgütlerini yerle bir ettik' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: "Bize diz çöktürmeye gelen emperyal güçler ve onların örgütlerini yerle bir ettik" - ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.
Başbakan Yıldırım: "Türkiye, düşmanlarının bütün beklentilerini boşa çıkarmıştır. Bize diz çöktürmeye gelen emperyal güçler ve onların örgütlerini yerle bir ettik. Hamdolsun Türkiye bugün kararlılıkla geleceğe yürüyor. 16 yılda bütün makroekonomik göstergelerde tarihi denebilecek başarıları birlikte sağladık."

Gesi 

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