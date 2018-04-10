Başbakan Yıldırım: ''Birinci ve değişmez gündem maddemiz, FETÖ'dür'' - ANKARA
- Başbakanlık Çankaya Köşkü - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinatörleri - Kabulden detaylar - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinatörlerini kabul etti.Başbakan Yıldırım TİKA koordinatörlerini kabul ettiANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinatörlerini kabul etti.Çankaya Köşkü'ndeki kabule, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve TİKA Başkanı Serdar Çam katıldı. TİKA'nın bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Koordinatörler Buluşması kapsamında Ankara 'ya gelen 58 ülke ve 60 program koordinasyon ofisinden koordinatörlerle yerel asistanlar da kabulde hazır bulundu.