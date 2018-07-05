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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: '(Bedelli askerlik) Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak - ANKARA

Başbakan Yıldırım: '(Bedelli askerlik) Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak - ANKARA

Başbakan Yıldırım: "(Bedelli askerlik) Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak - ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 15 - Başbakan Yıldırım: "(Bedelli askerlik) Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak."Başbakan Yıldırım: "(Bedelli askerlik) Sıkıntı, ülkemizin en büyük kaynağı olan, enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki belirsizliği ortadan kaldırmak. Yapmamız gereken bu. O yüzden Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka."Başbakan Yıldırım: "(Askere alma sistemi) Getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm. Kalıcı olması lazım. O zaten başladı.
Özellikle geçtiğimiz yıllarda başladı ve 15 Temmuz'dan sonra da hızlandı. O bakımdan güvenlik zafiyeti, savunma zafiyeti söz konusu değil."

Dell Hükümet 

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