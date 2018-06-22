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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: “Başbakanlık koltuğumu sistem için kendi isteğimle bırakıyorum”

Başbakan Yıldırım: “Başbakanlık koltuğumu sistem için kendi isteğimle bırakıyorum”

Başbakan Yıldırım'ın konuşması

Başbakan Özgürlük Bakanlık Bölücülük Muhalefet 

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( İZMİR )- “Bir Ali değil bin Ali feda olsun” İZMİR

- Başbakan Binali Yıldırım, “Biz bu başbakanı anlamıyoruz. Herkes koltuk için kavga ediyor, bu da koltuğu bırakmak için kendini parçalıyor. Siz anlamazsınız anlamazsınız. Mesele memleket meselesi ise bir Ali değil bin Ali feda olsun. Başbakanlığı bırakıyorum ama İzmir’i bırakmıyorum” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, seçim bölgesi İzmir’de temasları kapsamında Ayrancılar Kapalı Pazar Yeri’nde miting gerçekleştirdi. Kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlara hitap eden Başbakan Yıldırım muhalefetin vaatlerinin boş olduğunu dile getirerek, “Meydanlara inip boş vaatlerde bulunmaktan kolay iş yok. Adama sorarlar; bugüne kadar yaptığın hizmet var mı? Torbalı’ya, Ayrancılar’a yaptığın hizmet var mı? Eseri olmayanların yerinde yeller olur. Bize ‘Niye yaptınız ne gerek var’ diyorlar. Şehir hastaneleri yapıyoruz, yolalar tüneller yapıyoruz karşı çıkıyorlar. Hızlı trenler yapıyoruz karşı çıkıyorlar İnsanlı insansız hava araçları yapıyoruz karşı çıkıyorlar. Biz ne yaparsak bunlar ‘istemezük’ diyorlar. İzmir’e büyük projeler yapıyoruz ‘istemezük’ diyorlar. Biz onlara inat bu projeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. 2 bin 500 yıllık tarihi olan Selçuk’a deniz geliyor deniz. Ülkemizin kalınması için ne yaptıysak bugün. Bunların Türkiyesi’nde özgürlükler, kültürel kimlikler baskı altındaydı. AK Parti Türkiye’de inanca, etnik kimliğe ayrıcalığı kaldırdı. Bu ülkede her şeyi yapabilirisiniz ama bölücülük, etnik siyaset, dini siyaset bölge siyaseti yapamazsınız. Tek millet, tek vatan, te devlet, tek bayrak” diye konuştu.
16yıl boyunca İzmir’e 66 katrilyon yatırım yaptıklarını belirten Başbakan Yıldırım, sağlıktan eğitime birçok alanda yapılan ve hayata geçen projelerini de anlattı. “Bir Ali değil bin Ali feda olsun” Başbakanlığı kendi isteğiyle bırakmasına ilişkin söylemlere değinen Yıldırım, “Başbakanlık koltuğumu kendi, isteğimle bırakıyorum. Bu sistemi getirmek için ben koltuğumu bırakmak için gece gündüz milletimle buluşuyorum. Muhalefet adayları diyor ki ‘Biz bu başbakanı anlamıyoruz. Herkes koltuk için kavga ediyor, bu da koltuğu bırakmak için kendini parçalıyor. Siz anlamazsınız anlamazsınız. Mesele memleket meselesi ise bir Ali değil bin Ali feda olsun. Başbakanlığı bırakıyorum ama İzmir’i bırakmıyorum. İzmir’de durmak yok yola devam” dedi.
Başkan Görmez’e teşekkür Torbalı’da da hayata geçen yatırımları anlatan Başbakan Yıldırım, hizmetlerin yapılmasında emeği geçen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e teşekkür etti.
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