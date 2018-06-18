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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım, Bağcılar esnafını ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Bağcılar esnafını ziyaret etti

başbakanın vatandaşlarla tokalaşması ve sohbet etmesi

Başbakan Yürüyüş Yolu Kırmızı Gül 

-başbakanın kırmızı gül dağıtması
-başbakanın dondurma ve simit dağıtması
-detaylar

( İSTANBUL ) -- Başbakan Yıldırım, vatandaşlara dondurma ve simit dağıttı İSTANBUL

- Başbakan Binali Yıldırım Bağcılar'da esnafı ziyaret etti. Esnafla bol bol sohbet eden Yıldırım, dondurma ve simit tezgahlarının başına geçerek vatandaşlara ikramda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım, Bağcılar Çarşı Caddesi'ndeki yürüyüş yolunda esnafı ziyaret etti. Bağcılar esnafı ve çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, herkesle tek tek tokalaşarak sohbet etti. Vatandaşlara kırmızı gül dağıtan Başbakan Yıldırım, daha sonra dondurma ve simit tezgahının başına geçti. Başbakan Yıldırım'ın ikram ettiği dondurma ve simitleri yiyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi. (ÖY-
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