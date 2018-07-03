Başbakan Yıldırım Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü



- Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Anayasa Mahkemesi Başkanlığını ziyaret ediyor. Başbakan Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ziyaret etti. Başbakan Yıldırım’ın veda ziyaretleri kapsamında 6’ıcı durağı ise Anayasa Mahkemesi Başkanlığı oldu. Başbakan Yıldırım’ı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan karşıladı. Yıldırım daha sonra bir sonraki durağı olan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ile TRT’yi ziyaret edecek.

