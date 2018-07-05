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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım Anadolu Ajansı'nda - ANKARA

Başbakan Yıldırım Anadolu Ajansı'nda - ANKARA

- Başbakan Binali Yıldırım'ın aracının gelişi - Başbakan Binali Yıldırım'ın AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından karşılanması - Başbakan Binali Yıldırım'a çiçek takdimi - Başbakan Binali Yıldırım'ın AA binasını girişiBaşbakan Yıldırım Anadolu Ajansı'nda - Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı'nı ziyaret ederek, Editör Masası Özel'in konuğu olduANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı'nı ziyaret ederek Editör Masası Özel'in konuğu oldu.AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından karşılanan Yıldırım'a, çiçek takdim edildi.Karşılamada, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da hazır bulundu.

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