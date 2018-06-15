Başbakan Yıldırım: 'Alevi, Sünni, Türk, Kürt, hepimiz bu ülkenin sahibiyiz' - TUNCELİ
Başbakan Yıldırım: "Alevi, Sünni, Türk, Kürt, hepimiz bu ülkenin sahibiyiz" - TUNCELİ - AK Parti'nin Tunceli mitingi - Miting alanından detaylar - Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıTUNCELİ - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince düzenlenen Tunceli 'deki mitinge katılarak konuşma yaptı.Başbakan Yıldırım: "Alevi, Sünni, Türk, Kürt, hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımız, gözümüz üzerinde yeri var."