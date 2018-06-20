Başbakan Yıldırım, AK Parti Bornova İlçe Başkanlığını ziyaret etti - İZMİR
- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın AK Parti Bornova İlçe Başkanlığını ziyareti - Yıldırım'ın vatandaşlarla selamlaşması - Bir vatandaşın uzattığı telefonun ucundaki kişiyle sohbet etmesiİZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Bornova İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, alanda bulunan vatandaşlarla selamlaştı. Bir vatandaşın uzattığı telefonu geri çevirmeyen Yıldırım, telefonun ucundaki kişiyle sohbet etti.