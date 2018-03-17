Başbakan Yıldırım, “Afrin’dekiler işi bitirdi bir daha ki sefere gideriz, enerjinizi saklayın”

-Bakanların konuşmaları

-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması



( İSTANBUL )- “Afrin’in büyük bir kısmı kontrol altına alındı” İSTANBUL



- Başbakan Binali Yıldırım, ‘Bizi Afrin’e götür’ sloganı atan gençlere, “Afrin’dekiler işi bitirdi. Bir dahaki sefere gideriz. Enerjinizi saklayın. Artık Afrin’in büyük bir kısmı kontrol altına alındı” şeklinde cevap verdi. Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da AK Parti Arnavutköy Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı.

Arnavutköy Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve çok sayıda parti mensubu katıldı.

Kongre kapsamında konuşan Başbakan Yıldırım, büyük coşkuyla karşılandı. “Afrin’dekiler işi bitirdi bir dahaki sefere gideriz” ‘Başbakan bizi Afrin’e götür’ diye slogan atan gençlere konuşmasının başında cevap veren Başbakan Binali Yıldırım,”Gördüm gençler, ama Afrin’dekiler işi bitirdi. Bir dahaki sefere gideriz. Enerjinizi saklayın. 2019’a hazır mısınız, yeni bir destan yazacak mısınız, çıtayı daha da yükseğe çıkartacak mıyız? Arnavutköy işi bitirmiş maşallah. AK Parti teşkilatları milletle buluşmasaydı bu hareket bu kadar başarılı olamazdı. Özellikle gençler size teşekkür ediyorum. Siz Türkiye’nin bugünüsünüz, yarınısınız, aydınlık geleceğimizsiniz. Sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

“Afrin’in büyük bir kısmı kontrol altına alındı” Afrin’in büyük bir kısmının kontrol altına alındığını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Mehmetlerimiz aslanlarımız, Afrin’de destan yazıyor. Artık Afrin’in büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Şu anda bunun yanı sıra daha önce biliyorsunuz, daha önce Cerablus, Azez, Bab gibi bölgeleri içine alan 2 bin kilometrelik alanda terörden temizlenmişti. Bu gün o bölgelerde 140 bin mazlum Suriyeli huzur içerisinde barış içerisinde kendi yuvalarında yaşıyor. Aynı şekilde Afrin’de kontrol sağlanmakla birlikte oradan evinden barkından, gitmek zorunda kalan bütün kardeşlerimiz tekrar evlerine dönecek” diye konuştu.

“Fırat’ın doğusunda batısında terör kuşakları değil, kardeşlik koridoru oluşturulacak” Gençlerin ‘Türkiye bizimdir bizim kalacak’ tezahüratı üzerine Başbakan Yıldırım, “Hayrola gençler Türkiye’ye talip olan mı var? O kimin haddine bu ülke 780 bin kilometre vatan toprağıyla 81 milyon vatan evladıyla ay yıldızı bayrağıyla bizimdir. Afrin’de El-Bab’da Fırat’ın doğusunda batısında terör kuşakları değil, kardeşlik koridoru olacak. Fırat’ın batısında da doğusunda da hiçbir terör unsurunu asla bırakmayacağız. Bu konuda dostlarımızın daha dikkatli olmasını bekliyoruz. Çünkü, şunu bilmelerini istiyoruz. PKK’nın kan kardeşi PYD’dir, YPG’dir, DEAŞ’ta bunları gibi kanlı terör örgütüdür. Buradan açıkça söylüyorum, terörün iyisi kötüsü olmaz. Terör terördür. PKK ne ise DEAŞ’ta aynısıdır. El-Kaide neyse FETÖ’de aynısıdır. Türkiye’nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. İşte El-Bab’da Cerablus’ta bunu gördük. Oralarda şimdi Suriyeli kardeşlerimiz yaşıyor. Afrin’de de aynısı olacak. Orada da işimiz bitince yerlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Araplar, Kürtler, Türkmenler bütün kardeşlerimiz tekrar dönecekler topraklarına yerleşecekler. Biz bölgede huzur istiyoruz. Daha fazla sivil zarar görmesin istiyoruz. Sevgili kardeşlerimiz Türkiye’nin yarını bugününden daha iyi olacak hiç merak etmeyin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan kongre sonucunda AK Parti Arnavutköy İlçe Teşkilatının yeni başkanı Mustafa Candaroğlu oldu.

