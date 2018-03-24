Başbakan Yıldırım: 'Afrin'de yeniden hayat başlıyor. Yerel unsurlardan yönetimler oluşuyor, tıpkı Cerablus'taki gibi. Bölge patlayıcılardan temizlenince artık oraya şehri, ilçeyi bırakıp giden oranın yerlileri, sahipleri dönecek, yerle

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( GAZİANTEP -HD) Başbakan Yıldırım: "Afrin'de yeniden hayat başlıyor. Yerel unsurlardan yönetimler oluşuyor, tıpkı Cerablus'taki gibi. Bölge patlayıcılardan temizlenince artık oraya şehri, ilçeyi bırakıp giden oranın yerlileri, sahipleri dönecek, yerleşecekler"-"Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir"-"Gaziantep'e üçüncü bir üniversite daha kuruyoruz. Gaziantep'e Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun" GAZİANTEP



- Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



