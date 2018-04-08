Başbakan Yıldırım: 'Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci, çok anlamlı bir adımdır' - KABİL Haberi
Başbakan Yıldırım: " Afganistan 'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci, çok anlamlı bir adımdır" - KABİL - Başbakan Yıldırım'ın ortak basın toplantısındaki konuşması KABİL - Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Afganistan 'ın başkenti Kabil'de Afganistan İcra Heyeti Başkanı Dr. Abdullah Abdullah ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. - 1 -