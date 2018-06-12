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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: “'Adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette” - AMASYA

Başbakan Yıldırım: “'Adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette” - AMASYA

Başbakan Yıldırım: “"Adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette” - AMASYA - Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katılanlardan detaylar - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıAMASYA - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katıldı.
(4)Başbakan Yıldırım: "Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamayan bir Türkiye'den 15 yılda 400 kilometre tünel yapan bir Türkiye'ye geldik."Başbakan Yıldırım: "Adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette."

Açılış Töreni Kimya 

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