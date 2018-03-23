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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'ABD, Suriye bölgesinde birtakım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: 'ABD, Suriye bölgesinde birtakım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: "ABD, Suriye bölgesinde birtakım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir" - ANKARA - Başbakan Bianli Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Yıldırım: "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya sıcak bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye bölgesinde birtakım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir, NATO'da ortağımızdır. O bakımdan, NATO müktesebatına uygun savunma sistemi projemizden vazgeçmiş değiliz. Bu bakımdan patriotlar ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Savunma Sistemi Gesi Batın 

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