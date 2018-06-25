Başbakan Yıldırım: '24 Haziran zaferi Türkiye'nin geleceğe attığı sarsılmaz adımın habercisidir' - ANKARA İzle
Başbakan Yıldırım: "24 Haziran zaferi Türkiye'nin geleceğe attığı sarsılmaz adımın habercisidir" - ANKARA - AK Parti Genel Merkezi - Kutlamalardan detaylar - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'nın vatandaşları selamalaması - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezindeki balkon konuşmasında vatandaşlara hitap etti. (2)Başbakan Yıldırım: "24 Haziran zaferi Türkiye'nin geleceğe attığı sarsılmaz adımın habercisidir."Başbakan Yıldırım: "Ayrı gayrı yok, ötekileştirme yok, sen - ben kavgası yok. Bütün Türkiye'yi kucaklayan adalet, kalkınma siyasetiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu seçimlerle beraber milletimiz tarafından sandıkta onaylanmıştır. Artık yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girmiştir."