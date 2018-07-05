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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: '24 Haziran aslında 16 Nisan'ın uygulamasıdır' - ANKARA İzle

Başbakan Yıldırım: '24 Haziran aslında 16 Nisan'ın uygulamasıdır' - ANKARA İzle

Başbakan Yıldırım: "24 Haziran aslında 16 Nisan'ın uygulamasıdır" - ANKARA - AA Editör Masası - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)Başbakan Yıldırım: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra bu işin dönüşünün olmadığı ve mutlaka bu meseleyi kökünden çözmek gerektiği kanaati iyice toplumda da yerleşti, bizde de yerleşti."Başbakan Yıldırım: "24 Haziran aslında 16 Nisan'ın uygulamasıdır. Vatandaş 'Kabul ettiğim şeyin gereğini yapıyorum' dedi.
Ama bizim muhalefet adayları, Allah canlarını sağ etsin, ona karşı çıktılar, 16 Nisan'ı kabul etmediler. Çıktılar, 'Biz bunu değiştireceğiz, geri götüreceğiz, sistemi değiştireceğiz...' Vatandaşın bu ağırına gitti."Başbakan Yıldırım: "Türkiye 1924 - 2002 arası ortalama yüzde 4,7 büyüdü. 2003 - 2017 arası 5,7 büyüdü ortalama. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musunuz? Eğer Türkiye 1924'ten bugüne 5,7 büyüseydi bugün dünyanın 7. büyük ekonomisi olacaktı 2,3 trilyon dolarla, Fransa'dan sonra gelecekti. Şimdi 17. sıradayız."Başbakan Yıldırım: "(Başkanlık sistemi) 1950 ihtilalinden bu yana bu sistem hep tartışılıyor ve değişmesi yönünde seçim vaatlerine bunu koymayan hemen hemen lider yok."

Lyon Dolar Naat Muhalefet 

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