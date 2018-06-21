Başbakan Yıldırım: “15 yılda dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük”

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( ANKARA -HD) ANKARA



- Başbakan Binali Yıldırım, “gün yeni bir zafere imza atma günüdür. Ağzı olan, bilen de bilmeyen de, yapan da, hiçbir eseri olmayan da konuşuyor. 15 yılda dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştüren partidir AK Parti” dedi.

Başbakan Yıldırım, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.

“Gün yeni bir zafere imza atma günüdür” diyen Yıldırım, “Ağzı olan, bilen de bilmeyen de, yapan da, hiçbir eseri olmayan da konuşuyor. 15 yılda dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştüren partidir AK Parti” ifadelerini kullandı. Ankara’ya 16 yılda 116 katrilyon yatırım yaptıklarını kaydeden Yıldırım, “95 bin toplu konut yaptık. Ankara aynı zamanda cumhuriyetin başkenti olmasının yanında hızlı trenin de başkenti oldu. Şimdi Ankara-Sivas, Ankara-Afyon-İzmir hattını yapıyoruz. Ankara aynı zamanda savunma sanayinin de başşehri oldu. Dünyada savunma sanayide 100 büyük şirketten 3 tanesi Ankara’da. Ankara’ya yeni metro hatları yapıyoruz, Başkente yakışır 55 bin kişilik stad ve bir de millet bahçesi yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük fuar alanını da Ankara’ya yapıyoruz. Biz de proje çok. Az laf çok iş. Yenimahalle’yi de unutmuyoruz. Yenimahalle’nin hizmete ihtiyacı var. Yenimahalle’de bugüne kadar 11 üst geçit, 2.5 milyon ton asfalt yapıp ana güzergahların altyapısını tamamladık. Yenimahalle’ye 8 park yaptık, 70 bin ağaç diktik, 56 bin metre atık su kanalizasyonunu yaptık. 264 yataklı Yenimahalle Eğitim Araştırma hastanesini açtık. Şimdi de 3 bin 600 yataklı hastane yapıyoruz. Yenimahalle’de 2002 yılında ilkokuldaki öğrencilerimizin sınıf mevcudu 42 idi, bugün aynı sınıflar 28 öğrenci ile eğitim görüyor. Yenimahalleye bir de 35 yeni okul yapıyoruz” diye konuştu.

Yenimahalle’nin feraset sahibi olduğunu belirten Yıldırım, “İnce eleyip sık dokuyup İnce’yi eleyip Erdoğan’ı seçecek misiniz? Çıkmış konuşuyorlar. Ne yapacaksınız diye soruyorlar, verdikleri cevap ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz.’ Yenimahalle buna izin verir mi, güçleri buna yeter mi? Büyük ve güçlü Türkiye için evet” dedi.



