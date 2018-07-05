Başbakan Yıldırım: '15 Temmuz'dan sonra terörle mücadelede 'savunma değil taarruz esas olacak' dedik' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: "15 Temmuz'dan sonra terörle mücadelede 'savunma değil taarruz esas olacak' dedik" - ANKARA - AA Editör Masası - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (9)Başbakan Yıldırım: "Bugüne kadarki temel altyapı yatırımlarının üçte birinden fazlasını alternatif finans modelleriyle yaptık."Başbakan Yıldırım: "Terörle mücadelede doğrusu son iki yılda çok farklı bir yöntem denedik. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terörle mücadelede bir karar aldık, 'savunma değil taarruz esas olacak' dedik."