Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: '15 Temmuz'dan sonra terörle mücadelede 'savunma değil taarruz esas olacak' dedik' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: '15 Temmuz'dan sonra terörle mücadelede 'savunma değil taarruz esas olacak' dedik' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: "15 Temmuz'dan sonra terörle mücadelede 'savunma değil taarruz esas olacak' dedik" - ANKARA - AA Editör Masası - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (9)Başbakan Yıldırım: "Bugüne kadarki temel altyapı yatırımlarının üçte birinden fazlasını alternatif finans modelleriyle yaptık."Başbakan Yıldırım: "Terörle mücadelede doğrusu son iki yılda çok farklı bir yöntem denedik. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terörle mücadelede bir karar aldık, 'savunma değil taarruz esas olacak' dedik."

Terörle Mücadele Dell Darbe Girişimi Modeller 

İlgili Foto Galeriler
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
Manken Olduğuna Kimse İnanmıyor!Manken Olduğuna Kimse İnanmıyor!
İstanbulda Paralel Yapı Operasyonuİstanbulda Paralel Yapı Operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı