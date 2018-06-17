Başbakan Yardımcısı Şimşek, muhtar, iş çevresi ve STK temsilcileriyle buluştu - BATMAN
- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in karşılanması - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in toplantıya katılanları selamlaması - Toplantıdan görüntülerBaşbakan Yardımcısı Şimşek Batman 'da - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, muhtar, iş çevresi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştuBATMAN (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Batman 'da muhtar, iş çevresi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Şimşek, Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde muhtar, iş çevresi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gruplar halinde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.