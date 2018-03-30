Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: 'Türkiye son 15 yılda ortalama %5.7 büyüdü'
Mehmet Şimşek'in konuşması
( ANTALYA ) Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: "Türkiye son 15 yılda ortalama %5.7 büyüdü"- "Çin ve Hindistan'dan sonra en güçlü 15 yıllık büyümeyi ülkemiz başarmış"- "Eğer Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Türkiye ortalama %5.7 büyüseydi dün açıklanan milli gelirimiz 851 milyar dolar olmazdı 2 trilyon doların üzerinde olurdu"- "2000'li yılların başından itibaren AK Parti hükümetleriyle Cumhurbaşkanın liderliğinde Türkiye dünyayla özellikle Amerika'yla hızla arasını kapattığı dönemdir" - "Krediye erişimde devlet çok önemli bir adım attı geçen sene 206 bin firma kredi garanti fonundan yararlandı ve krediye erişti dünyada eşi benzeri az olan başarılı bir uygulama" ANTALYA