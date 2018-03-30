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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: 'Türkiye son 15 yılda ortalama %5.7 büyüdü'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: 'Türkiye son 15 yılda ortalama %5.7 büyüdü'

Mehmet Şimşek'in konuşması

( ANTALYA ) Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: "Türkiye son 15 yılda ortalama %5.7 büyüdü"- "Çin ve Hindistan'dan sonra en güçlü 15 yıllık büyümeyi ülkemiz başarmış"- "Eğer Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Türkiye ortalama %5.7 büyüseydi dün açıklanan milli gelirimiz 851 milyar dolar olmazdı 2 trilyon doların üzerinde olurdu"- "2000'li yılların başından itibaren AK Parti hükümetleriyle Cumhurbaşkanın liderliğinde Türkiye dünyayla özellikle Amerika'yla hızla arasını kapattığı dönemdir" - "Krediye erişimde devlet çok önemli bir adım attı geçen sene 206 bin firma kredi garanti fonundan yararlandı ve krediye erişti dünyada eşi benzeri az olan başarılı bir uygulama" ANTALYA

Lyon Dolar Milyar Dolar Milli Gelir Hükümet 


- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Antalya TUGİK Zirvesine konuştu.

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