Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: 'Türkiye ekonomisi hem büyümüş hem bu büyüme tabana yaygın, kapsayıcı herkesin hissetmesi gereken, hissettiğini düşündüğümüz bu dönemde yoksullukta azaldı'
Mehmet Şimşek'in konuşması
( ANTALYA -2) Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: "Türkiye ekonomisi hem büyümüş hem bu büyüme tabana yaygın, kapsayıcı herkesin hissetmesi gereken, hissettiğini düşündüğümüz bu dönemde yoksullukta azaldı""Son 10 yılda 8.7 Milyon vatandaşımıza iş bulmuşuz""Türkiye ekonomisi hem büyümüş hem bu büyüme tabana yaygın, kapsayıcı herkesin hissetmesi gereken, hissettiğini düşündüğümüz bu dönemde yoksullukta azaldı""Yüksek ve enflasyon Türkiye'de düşük büyümeye yol açmıştır""Türkiye aslında 2002 öncesinde iflasın eşiğindeydi""Türkiye enflasyonu tek haneye indirerek büyük bir başarı hikayesi yazdıEnflasyonun tek hanelere indirilip kalıcı bir şekilde orada tutulması büyüme açısından, sürdürebilirlik açısından çok önemlidir""Türkiye'nin kaynak ihtiyaçlarını borçla değil, kalıcı kaynaklarla karşılaması belirleyicidir. "Ortak olun, güçlü olun" "Biz birleşir, ölçeği büyütürsek, rekabet gücümüzü arttırırsak, kimse bizi tutamaz" ANTALYA