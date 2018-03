Başbakan Yardımcısı Işık: “İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek. Kapsam şu anda televizyon yayıncılığında RTÜK'ün yetkisi neyse internetten yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak'

-Işık'ın stantları gezmesi, kurufasulye dağıtıp yemesi

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, RTÜK'ün yayın lisansına ilişkin yapılacak düzenlemeyle ilgili, “İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek. Kapsam şu anda televizyon yayıncılığında RTÜK'ün yetkisi neyse internetten yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak. İnternet üzerinden televizyon yayıncılığı yapanların denetimi, gözetimi, yaptırımı RTÜK'ün sorumluluğunda olacak. Bu işi RTÜK takip edecek. Bunun dışında bir çerçeve genişlemesi yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gümüşhane Günleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.

Stantları ziyaret eden Işık, vatandaşlara kuru fasulye dağıttı ve ardından kendisi de kuru fasulyenin tadına baktı. Işık basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gümüşhane'nin Türkiye'nin önemli merkezlerinden olduğunu belirterek, "Büyük bir medeniyet birikimimiz, çok zengin bir kültürümüz var. Bu, hepimiz için kıvanç duyacağımız bir miras. Bu mirasın getirdiği çok önemli bir de sorumluluk var. O sorumluluk bu birikime, kültüre bir şeyler daha ilave edip onu gelecek nesillere aktarabilmektir. Gümüşhane günleri gibi burada yapılan günlerin önemli bir fonksiyonu var” ifadelerini kullandı. Düzenlenen etkinlikle Ankara'da yaşayan herkesin Gümüşhane kültürünü daha yakından tanıma imkanı bulduğunu söyleyen Işık, "Farklı kültürlerdeki insanlar da kendi kültürleriyle aradaki benzerlikleri daha iyi analiz etme imkanını buluyor. Bu açıdan son derece önemli bir faaliyet" açıklamasında bulundu. "İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek" Gazetecilerin RTÜK'ün yayın lisansına ilişkin yapılacak düzenlemeyle ilgili sorusu üzerine Işık, şöyle konuştu: " Bu yasa dün çıktı. TBMM'den geçti ve kanunlaştı. Şimdi Cumhurbaşkanımızın onayına gidecek ve onayı durumunda yürürlüğe girecek. Bu yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren internet üzerinden televizyon yayıncılığı, RTÜK'ün denetimi kapsamına giriyor. Internetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek. Kapsam şu anda televizyon yayıncılığında RTÜK'ün yetkisi neyse internetten yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak. Internet üzerinden televizyon yayıncılığı yapanların denetimi, gözetimi, yaptırımı RTÜK'ün sorumluluğunda olacak. Bu işi RTÜK takip edecek. Bunun dışında bir çerçeve genişlemesi yok. Radyo ve televizyonlarla ilgili sorumluluk, RTÜK'te yoksa internet siteleri, radyo televizyon yayınlarının dışındaki internet yayınları RTÜK'ün sorumluluğunda olmayacak."