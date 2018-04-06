Başbakan Yardımcısı Işık, esnafı ziyaret etti Haberi

-Genç caddesi üzerindeki esnaf ziyareti

-AK Parti teşkilatına ziyaret detay



( BİNGÖL )- Işık;“Terör belası gittikçe istihdam artacak” BİNGÖL



- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Cuma namazının ardından Genç Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Bingöl’e geldi. Bingöl Valiliğindeki ziyaretin ardından merkez Ulu Cami’de Cuma Namazı kılan Başbakan Yardımcısı Işık, Genç Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek, sohbet etti. Bir vatandaşın işsizlik sorusunu yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Işık, “Sütaş buraya fabrika kuracak. En az bin kişi çalışacak. 9-10 bin ailede orada iş yapacak, faydalanacak. Yeni fabrikalar kuruluyor, terör belası başımızdan gittikçe bu istihdam aratacak” dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Başbakan Yardımcısı Işık, partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Yardımcısı Işık, parti teşkilatı toplantısının ardından Bingöl Belediye Başkanlığını ziyaret edip, kentteki kanaat önderleriyle bir araya gelip programını tamamlaması bekleniyor.

