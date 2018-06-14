-Karanfil bırakılması

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-Fikri Işık'ın açıklamaları



( KOCAELİ -HD) Başbakan Yardımcısı Işık: "Artık teröristler için hiçbir yer güvenli değildir" KOCAELİ



- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kocaeli Bağçesme Şehitliği ve Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit aileleriyle bayramlaştı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Artık teröristler için hiçbir yer güvenli değildir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bağçeşme Şehitliği ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek, karanfiller bıraktı. Fevziye Cami İmam Hatibi Faruk Çoban Kur'an-ı Kerim okudu. Sonrasında İl Müftüsü Yusuf Doğan da şehitler için dua etti. Başbakan Yardımcısı Işık ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün arefe yarın Ramazan Bayramı, bu vesileyle şehitlerimizi ziyaret ettik ve dualar okuduk. Şimdiden bütün şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara sağlıkla, huzurla eriştirsin. Şehitlerimiz bu topraklara bizim ebedi mührümüzün nişaneleridir. Şehitlerimizin şehadet gerekçeleri ortadan kalkana kadar bu mücadeleyi de sürdürmekte kararlıyız. Bu şehitliğimizde sadece son dönemde şehit olan şehitlerimiz değil, Osmanlı döneminden beri şehit olan şehitlerimiz meftundur. Bu da aslında bu mücadelenin kıyamete kadar süreceğinin göstergesidir. Başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere tüm milletimizin yarın idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.

Ülkenin bekasına, bağımsızlığına yönelik her türlü şer odağı ile mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini hatırlatan Fikri Işık, "Bu mücadeleyi sonuna kadar vermek ve şehitlerimizin özellikle o şehadet gerekçeleri noktasında mücadele etmek, hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Geçen kurban bayramından, Ramazan bayramına kadar terör tehdidi olan Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşumunu engelleyecek Afrin operasyonunu yaptık ve orada terör koridorunun oluşmasını fiilen engelledik. Bu operasyonda şehitlerimiz oldu ama herkes, bütün dünya gördü ki Türkiye kendi bekasına yönelik, kendi huzuruna yönelik, kendi milli güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme gücüne ve kudretine sahiptir. Bu konuda en büyük güvencemiz, milletimiz ve milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, emniyet güçlerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız yani kısacası güvenlik güçlerimizdir. Bundan sonra da bu tip tehditlere yönelik hiçbir şekilde en küçük taviz vermeden kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda da bu kapsamda Kuzey Irak'ta çok önemli bir operasyonu güvenlik güçlerimiz sürdürüyor. Artık teröristler için hiçbir yer güvenli değildir. Kendilerini en güvende hissettikleri yerde bile ansızın tepelerine Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, güvenlik güçlerimizin kahredici gücü patlayacaktır. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın Şehitlik ziyaretine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’la birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Vali Yardımcıları Dursun Balaban, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, daire müdürleri ve şehit aileleri katıldı.



