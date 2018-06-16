-bayramlaşma

-Hakan Çavuşoğlu'nun konuşması



( BURSA -HD) Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Özgürlük özgürlük demekle özgürlük olmaz" BURSA



- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Özgürlük özgürlük demekle özgürlük olmaz" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ramazan bayramının ikinci gününde Rumeli Dernekler Federasyonu üyeleriyle bayramlaşmak için bir araya geldi. Bayramlaşmaya AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti ve MHP milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarının katıldı.

Burada dernek başkanları, dernek ve federasyon üyeleri ile bayramlaşmanın ardından konuşan Çavuşoğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki saldırıyla ilgili buruk bir bayram yaşadıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Bal bal' diyerek ağız tatlanmaz diyor. 'Özgürlük özgürlük' demekle de özgürlük olmaz. Şiddetle silahla yıllardır bu ülkeye güya Kürt kardeşlerimizin hakkı hukuku için ortaya çıktıkları iddia eden bu teröristler en çok bizim o bölgedeki kardeşlerimizi katlettiler, zulmettiler,şehit ettiler. Bu mücadele 40 yıldan bu yana devam ediyor. Ama 40 yılın sonunda ilk defa bu kadar bitmeye yakın bir aşamaya geldik. Bunlar yurt içerisinde başını kaldırdıkça başlarını eziyoruz. Yurt dışında da saklandıkları deliklerde bir fare gibi bunları bularak gereğini yapıyoruz" dedi.

Teröristlerin kaçışı olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Nereye giderlerse gitsinler Kandil ise Kandil, Sincar ise Sincar. Oraya kadar giderek kırk yıldan bu yana enerjimizin içerimizde tüketilmesine, ayaklarımıza pranga vurulmasına sebebiyet veren bu teröristleri Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Bize güvenin. Güney Doğu'ya gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde yanımıza sokulan ağabeylerimiz, hanım ablalarımız 'Allah aşkına durmayın' diye bize yalvarıyor. Durmayacağız, köküne kibrit suyu dökeceğiz. Türkiye'yi bundan sonra selamete kavuşturacağız." şeklinde konuştu.

Başbakan Yarımcısı Bursa'daki diğer derneklerle bayramlaşmak için salondan ayrıldı.

