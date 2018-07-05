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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleriyle birlikte kaydını yaptırdı Haberi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleriyle birlikte kaydını yaptırdı Haberi

Çavuşoğlu konuşma

( ANKARA ) ANKARA

Yemin Töreni Lyon İran Seçimleri Milletvekili 


- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), milletvekili kayıtları devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleriyle birlikte kayıt yaptırdı. Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleriyle birlikte kayıt yaptırdı. Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye’nin, milletin kazandığını belirterek, Türkiye’nin üzerinde endişelerin olduğu bir sistemle yönetildiğini aktardı. Türkiye’de milletin iradesinin tam anlamıyla yönetime hakim olduğu sürece verildiğini söyleyen Çavuşoğlu, milletin desteğiyle sonucun ortaya çıktığını ifade etti.
Çavuşoğlu, “Yeni dönem Türkiye’nin dönemi olacak. 81 milyon nüfusuyla 30 yaş ortalamasıyla bugün bir değerdir” ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclisin 7 Temmuz tarihinde toplanacağını kaydederek, “Geçici Meclis Başkanı başkanlığında yemin töreni gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımızda yemin töreninin birinci kısmına katılacak. 9 Temmuz Pazartesi günü 16, 16.30 civarı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin edecek” şeklinde konuştu.
Meclis Başlanlığı için müracaatların 7 Temmuz’da başlayıp 11 Temmuz saat 24’te sona erceğini ifade eden Elitaş, Başkanlık Divanı sayısının belirleneceğini söyledi.

Elitaş, Cumartesi Grup yönetiminin belirleneceğini ifade etti.
(AUÖ- BC -
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