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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık oyunu kullanırken mesaj verdi: “Halkın bugüne kadar hiç yanlış yapmadığı inancındayım” İzle

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık oyunu kullanırken mesaj verdi: “Halkın bugüne kadar hiç yanlış yapmadığı inancındayım” İzle

-Işık'ın eşi ile birlikte okula gelmesi

Sükun Olgunluk Şahit Basın Mensupları 

--Oy zarfını alıp kabine girmesi
--oyunu kullanması
--Işık'ın açıklamalaroı

( KOCAELİ ) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık oyunu kullanırken mesaj verdi:- “Halkın bugüne kadar hiç yanlış yapmadığı inancındayım” KOCAELİ

- Kocaeli'de oyunu kullanan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Ben Türkiye’de halkın bugüne kadar hiç yanlış yapmadığı inancındayım. Siyasetçilerin yaptıkları yanlışların halk tarafından sandıkta düzeltildiğine defalarca şahit oldum” dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık eşi Nigar Işık ile birlikte sabah saatlerinde oyunu kullanmak için Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Damlar İlkokuluna geldi. Oyunu 1043 numaralı sandıkta kullanan Bakan Işık, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim hakkındaki dileklerini ifade eden Bakan Işık, “Türkiye Allah’a hamd olsun demokratik olgunluğa ulaşmış bir ülke. Seçimlerden önce hangi tartışmalar olursa olsun, adaylar alanlardan hangi dili, ifadeleri kullanırsa kullansınlar, oy verme günü Türkiye’de büyük bir sükunet hakim olur. Çok nadir münferit olaylar dışında, Türkiye’nin sandık huzur ve sükunu bana göre Dünya’da demokrasiyi kıskandıracak olgunluktadır. Oyumuzu kullandık. İnsanlarımız geliyorlar oylarını kullanıyorlar. Bugünde inanıyorum ki büyük bir huzur içerisinde, sükunet içerisinde ve büyük bir kardeşlik ruhu içerisinde herkes oyunu kullanacak, demokratik tercihini yapacak. Bu tercih sonucunda Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılını yönetecek Türkiye’ye önümüzdeki 5 yılda hizmet edecek hem Cumhurbaşkanı hem de TBMM seçilmiş olacak” dedi.
“Ben Türkiye’de halkın bugüne kadar hiç yanlış yapmadığı inancındayım” diyen Işık, “Siyasetçilerin yaptıkları yanlışların halk tarafından sandıkta düzeltildiğine defalarca şahit oldum. Doğru yapan siyasetçinin sandıkta desteklendiğine ve ülkenin bu sayede de demokrasisi açısından da demokratik yolda emin adımlarla yürüdüğüne inanan insanlardanım. Bu seçimde de böyle olacak. Bu seçimde de yine halkımız en doğru kararı verecek. Seçime katılımın bugüne kadarki seçimlerin en iyisi olmasını bekliyorum. Bütün halkımızın mutlaka ama mutlaka oyunu kullanması ve inandığı kişiye, partiye desteğini vermesi ve Türkiye’nin demokrasisine, geleceğine katkı sunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. (UK-GY
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