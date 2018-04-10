Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: “İnsanlık dolu dizgin bir belirsizliğe doğru gidiyor”

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( ANTALYA )- “Yapay zekanın nükleer silahlardan daha tehlikeli olduğu fikri yabana atılmamalı” - “Değerler eğitimine önem verilmeli” ANTALYA



- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Ülke, millet ve hatta dünyaya büyük bir felaket geliyor. İnsanlık dolu dizgin bir belirsizliğe doğru gidiyor" dedi.

Işık, yapay zekanın nükleer silahlardan daha tehlikeli olduğu fikrinin yabana atılmaması gerektiğini söyledi.



Yeni Dünya Vakfı'nın 22'nci Vakıf Meclisi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde bir otelde başladı.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, vakfın yöneticileri ve üyeleri katıldı.

“İnsanlık için dolu dizgin bir belirsizliğe doğru gidiyor” Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, dünyanın yeni çağda bulunduğunu söyledi.



Işık, bu çağın her şeyi baştan sona değiştirdiğini dile getirdi. Çağın hayat ve iletişim tarzını, sosyal ilişkileri değiştirdiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bu çağda özellikle öyle büyük tehlikelerle karşı karşıyayız ki bu problemlerin farkına varırsak ve çözüm üretebilirsek var olacağız. Yoksa sadece ülke, millet ve hatta dünyaya büyük bir felaket geliyor. İnsanlık için dolu dizgin bir belirsizliğe doğru gidiyor" dedi.

“Sosyal medya eleştirisi” Hayatın içine giren yıkıcı teknolojilerden sıyrılmanın mümkün olmadığını dile getiren Işık, gelinen noktada bilgisayarların yetmediğini söyledi.



Teknolojinin büyük fırsatlarının yanı sıra büyük tehlikeleri olduğunu söyleyen Işık, "Kişisel verilerini toplayan bir firma, o verileri birilerine siyasi amaçla kullanmak üzere sattığı ortaya çıktı. İnsanların ne kadar korumasız olduğu böyle bir skandalla dünyanın gündemine geldi. Bir ülke uzaydaki uyduyu lazerle vuran silah geliştirdiğini söyledi.



GPS sistemi çalışmazsa ne uçaklar uçar, ne de askeri hiçbir işlem yapılamaz. GPS uydularla sağlanır. Dünyadan uyduları vuran bir silahın yapıldığını düşünün, bütün sistemler çalışmayacak. Bu çağ çok önemli fırsatları sunuyor ama çok büyük tehditlerle insanlığı karşı karşıya bırakıyor. Bu çağ öyle bir çağ ki ya insanlık toptan yok olacak ve felakete gidecek, ya da insani değerler hakim olacak ve teknolojinin imkanlarını kullanarak insani fıtrata dayalı değerlere geri dönecek." "Yapay zekanın nükleer silahlardan daha tehlikeli olduğu fikrinin yabana atılmamalı" Nükleer silah ve yapay zekadan hangisinin daha tehlikeli olduğunun tartışıldığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yapay zekanın nükleer silahlardan daha tehlikeli olduğu fikrinin yabana atılmaması gerektiğini söyledi.



Işık, "Kendi değerlerimize bir nesli yetiştirmezsek o zaman dünyanın sonu felaket olur. Kendini yok etmeye programlamış bir insan topluğunun evreni ve dünyayı nereye götüreceği belli" şeklinde konuştu.

“Değerler eğitimine önem verilmeli” Değerler eğitiminin vazgeçilmez olması gerektiğini dile getiren Işık, Yeni Dünya Vakfı'ndan bu değerlere sahip çıkmasını isteyerek, “Değerler eğitimine insani değerlerle hakim olmazsa dünya bir yok oluşa gidecek. Değerler eğitimi ve dijital okur yazarlığı bizim önceliklerimiz arasına koyma zorunluluğu var. Ya çağın esiri olacağız ya çağa hükmedeceğiz. Çalışmazsak, kendi evrenimizde mutluyuz dersek çağın eseri oluruz" diye konuştu.



