-Bakan Işık'ın açıklamaları

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( KOCAELİ -HD) KOCAELİ



- Fransa’nın terör örgütleri ile Türkiye arasında arabulucu olma söylemlerini eleştiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Fransa’nın PYD ile dayanışma içerisinde olacağı kabul edilemez” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve mezunları ile katıldığı sabah yürüyüşü sonrasında Fransa’nın terör örgütleri için arabulucu olma söylemlerini eleştirdi.

İzmit sahil kesimindeki parkurda yaklaşık 5.5 km yürüyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AK Parti İl yöneticiler, imam hatip lisesi mezunları ve öğrenciler eşlik etti. Yürüyüşün ardından Fransa’nın tutumunu eleştiren Işık, “Fransa’nın PYD ile dayanışma içerisinde olacağı kabul edilemez” dedi.

“Fransa’nın konuya yanlış bir açıdan baktığını ortaya koyuyor” Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bu arabuluculuk konusunda, bir terör örgütüyle bir egemen devlet arasında arabuluculuk teklifi dahil Fransa’nın aslında konuya ne kadar yanlış bir açıdan baktığını ortaya koyuyor. Bu kabul edilemez bir yaklaşım. SDG’nin aslında PYD’nin tamamen kontrolünde olan bir örgüt olduğunu Fransa çok çok iyi biliyor. Bu NATO’da da daha önce bizim konuştuğumuz, şu anda Fransız istihbaratının da eminim ki çok iyi bildiği bir konu. SDG dediğini aslında YPG/PYD’nin kamuflajıdır. Dolayısıyla SDG ile Türkiye arasında bir arabuluculuk teklifi dahil kabul edilemez bir tekliftir” dedi.

“Fransa, terör öğütlerine en küçük bir müsemma göstermemeli” Fransa’dan terör örgütlerine karşı bir tutum beklediklerini ifade eden Işık, “Fransa’dan beklenen terör örgütlerine karşı en küçük müsamanın dahil gösterilmemesidir. SDG temsilcilerini sarayda ağırlamak yerine, SDG temsilcilerini terör örgütü üyesi muamelesi yapması beklenir Fransa’nın. Eğer terörün küresel düzeyde geriletilmesini ve ortadan kaldırılmasını istiyorsak kesinlikle terör örgütleri arasında ayrım yapmamalıyız. Fransa bunu hele hiç yapmamalı çünkü Fransız halkı terörden en fazla mağduriyet yaşamış, kurban vermiş halklardan bir tanesi. Fransız yöneticilerinin de halklarının bu hassasiyeti uygun olarak terör öğütlerine karşı en küçük bir müsemmayı dahil göstermemesidir” diye konuştu.

“Fransa’nın PYD ile dayanışma içerisinde olacağı kabul edilemez” Son açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyleyen Işık, “Fransa’dan bu beklenirken PYD ile dayanışma içerisinde olacağı anlamına gelen açıklamalar yapması kesinlikle kabul edilemez. Bunu reddediyoruz. NATO’da müttefikimiz olan Fransa açık ve net şekilde PYD/YPG’ye karşı tavrını ortaya koymalı ve bu noktada terörle mücadele eden, bedel ödeyen Türkiye’ye karşı açık desteğini ifade etmelidir. Kaldı ki Türk ve Fransız halkı, terörden en fazla zarar gören, bu noktada en fazla kurban veren iki ülkedir, iki halktır. Bu konuda kamuoyunun hassasiyetine Fransa’nın mutlaka kulak vermesi gerekir” şeklinde konuştu.



