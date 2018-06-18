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( BURSA ) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Türkiye yıllar sonra yerli araba projesi ile yola çıkıyor, birileri bunu durdurmak vaadiyle milletimizin karşısına çıkıyor" BURSA



- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Türkiye yıllar sonra yerli araba projesi ile yola çıkıyor, birileri bunu durdurmak vaadiyle milletimizin karşısına çıkıyor. Bu cesareti nereden ve kimden buluyorlar. Niye bunu yapıyorlar, kimin sesi bunlar” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasında işçilerle öğle yemeğinde buluştu. Gelinen noktada Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Artık o koalisyonlu dönemler geride kaldı. Artık o vesayet ve darbe dönemleri de geride kaldı. Ekonomik krizlerin olduğu dönemler geride kalacak. Pazar günü siz oy sandığına gittiğinizde bilecekseniz ki bir hükümet iş başında olacak, bir meclis fonksiyonunu ifa edecek, Türkiye’yi kalkındıracak ve büyütecek. Bizim buna ihtiyacımız var. Çok zaman kaybettik, patinaj yaptık yerimizde çok saydık ve çok kan kaybettik. Çünkü bizimle beraber yola çıkan ülkeler bizden fersah fersah öteye gitti. Bize yaptırmadılar veya içimizdeki cesareti olmayan siyasetçiler yaptırmadı” dedi.

Muhalefeti görünce bir Türk vatandaşı olarak üzüldüğünü dile getiren Çavuşoğlu, “Bugün rakiplerimize bakın, ben bunları görünce bir Türk vatandaşı olarak üzülüyorum. Bu ülkede bütün insanımızın bundan üzüntü duyması gerekiyor. Türkiye yıllar sonra yerli araba projesi ile yola çıkıyor, birileri bunu durdurmak vaadi ile milletimizin karşısına çıkıyor. Bu cesareti nereden ve kimden buluyorlar. Niye bunu yapıyorlar, kimin sesi bunlar? Bunları görmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz sene sizlerin kıymetli oylarıyla sistem değişikliğini bu ülke kabul etti. Daha yeni getirdiğimiz sistem hangi avantajları sağlayacak, Türkiye’ye nasıl bir kazanım getirecek? Daha bunları görmeden millet iradesini bir anda yok sayarak niye bize gerisini vaat ediyorlar. Neden Kanal İstanbul projesini, hızlı treni kaldırmaktan bahsediyorlar. Neden TİKA’yı kapatmaktan söz ediyorlar” diye konuştu.

Bu ülkenin kalkınmasını ve büyümesini istemeyenlerin olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Biz bunu anlıyoruz da içimizde siyaset yapanlar neden böyle davranıyor? Açık net söylüyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan varlığını koruduğu müddetçe bir şekilde ona karşı kazanamayacaklarını biliyorlar. Kazanamayacaklarını bildikleri için de çıldırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı adeta ülkeye düşmanlık seviyesine getirmiş bunları. Ben bunlara yazık diyorum. 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ülke mahvolsun, işgal olsun, hatta batsın' diyenler olduğunu görüyoruz muhalefetten. Son günlerde ortaya çıkan hadiseleri görünce şaşırıyorum ben. Mesela CHP Cumhurbaşkanı adaylığını koyuyor. Adaylığını koyar koymaz nereye koşuyor? Beklersiniz ki Yalova’ya aile ocağına gitsin, orada milleti ile bütünleşsin. Doğruca Edirne’ye Selahattin Demirtaş’ın dizinin dibine koşuyor. Ne akla ihtiyacın var Selahattin Demirtaş’tan. Selahattin Demirtaş’ın bu millete ne faydası olmuştur. Kan, gözyaşı ve gençlerimizin toprağa düşmesinden başka. Kendimizi ve Cumhurbaşkanımızı sizlere emanet ediyorum. 24 Haziran’da bize sahip çıkın, çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, konuşmasının ardından sıraya girerek kendi yemeğini aldı ve işçilerle öğle yemeği yedi. (SD-SO-Y)

