Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sporcularla buluştu - BURSA
- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun Atıcılar Spor Kompleksi'ne gelişi ve gençler tarafından çiçekle karşılanması - Tören alanından detaylar - Çavuşoğlu'nun konuşması - Hediye takdimi - Hatıra fotoğrafı çekilmesi - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Olimpiyatlarda, uluslararası atletizm müsabakalarında ve sair alanlarda inşallah bu noktada gelecek yıllarda biz daha fazla madalyalarla ülkemizi buluşturacağız. İnsanımızın, milletimizin göğsünü kabartmaya devam edeceğiz"BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Olimpiyatlarda, uluslararası atletizm müsabakalarında ve sair alanlarda inşallah bu noktada gelecek yıllarda biz daha fazla madalyalarla ülkemizi buluşturacağız. İnsanımızın, milletimizin göğsünü kabartmaya devam edeceğiz." dedi. Atıcılar Spor Kompleksi'nde, Bursa lı sporcularla bir araya gelen Çavuşoğlu, Ankara'da öğrenciyken bir futbol kulübünde top oynadığını anımsattı.O zamanki saha koşullarının kötü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şimdiki gençlerin muhteşem tesislerde spor yaptığını dile getirdi.Türkiye'de her alanda olduğu gibi sporda da ciddi değişim ve dönüşüm yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın amatör sporcu kimliğiyle ortaya çıkışından itibaren ki bugün halen en güzel yıllarını oraya istinat eder. Futbolun literatürüyle hitap etmeyi de çok sever. Böyle bir cumhurbaşkanının, böyle bir gençliğe bakışı olan liderimizin sayesinde Allah'ın izniyle Türkiye çok muhteşem tesislere kavuştu." ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, Türkiye'nin spor altyapısının güçlendiğini vurguladı.Uluslararası platformlarda madalya alan sporcuların başlarının tacı olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Bu kadar güçlü ve genç bir nüfusa sahip ülke olarak bugün 3 - 4 milyonluk ülkelerin şampiyonluklarını, madalyalarını izlemekten gına geldi. Onun için özellikle sizlerden istirhamımız bir taraftan kendinizi geliştirerek, iyi bir eğitim alarak ama diğer taraftan da amatör ve profesyonel yaklaşımlar sergileyerek artık başarılarımıza ivme kazandırmamızın zamanı geldi. Olimpiyatlarda, uluslararası atletizm müsabakalarında ve sair alanlarda inşallah bu noktada gelecek yıllarda biz daha fazla madalyalarla ülkemizi buluşturacağız. İnsanımızın, milletimizin göğsünü kabartmaya devam edeceğiz."Sporcuların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bu anlamda ülkedeki tesisleri çoğaltmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa spor Başkanı Ali Ay da eşlik etti.