Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Özbek heyeti kabul etti - ANKARA
- Kabulden detaylar - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Özbekistan Başbakan Yardımcısı Devlet Yatırım Komitesi Başkanı Suhrob Holmuradov'un konuşmasıÇavuşoğlu Özbek heyeti kabul etti - Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: - "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ülkemizi ziyareti ve yapmış olduğu temaslar iki ülke arasındaki hem ticari ilişkileri hem siyasi işbirliğini daha da derinleştirmekte ve geliştirmektedir"ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretin, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve siyasi iş birliğini daha da derinleştirdiğini ve geliştirdiğini söyledi.
Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Devlet Yatırım Komitesi Başkanı Suhrob Holmuradov ve beraberindeki Özbekistan heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti.Kabulde konuşan Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle son dönemde iki ülke arasında gelişen siyasi ilişkilere paralel olarak ekonomik ilişkilerin de aynı seviyede gelişme gösterdiğini vurguladı.Çavuşoğlu, iki ülke arasında ekonomi konulu 4 üst düzey toplantının gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ülkemizi ziyareti ve yapmış olduğu temaslar iki ülke arasındaki hem ticari ilişkileri hem siyasi iş birliğini daha da derinleştirmekte ve geliştirmektedir." diye konuştu. Bundan sonra yapacakları temaslar ve iş birliğinin, iş adamları ve sanayicilerle gerçekleştirecekleri toplantıların yeni dönemde hem Özbekistan hem de Türkiye nezdinde daha olumlu bir havanın yansımasını sağlayacağını işaret eden Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerini daha ileri boyuta taşımaya kararlı olduklarını kaydetti. Çavuşoğlu, TİKA'nın son dönemde Özbekistan'da önemli projeler gerçekleştirdiğini, bazı yeni projelerin de altyapısının oluşturulduğunu söyledi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla 750 civarında Özbek öğrencinin Türkiye'de eğitim hayatına devam ettiğine değinen Çavuşoğlu, Özbekistan'ın ihtiyaç duyduğu mühendislik alanında öğrenci yetiştirilmesi için anlaşma imzalamaya hazır olduklarını aktardı.Çavuşoğlu, Özbekistan kamu görevlilerinin lisansüstü eğitimleri için de destek sunmaya hazır olduklarını bildirdi.Türk yatırımcıların Özbekistan'da 1 milyar dolarlık yatırımları olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "50 bin Özbekistan vatandaşına yatırımcılarımız istihdam sağlıyorlar. Yatırımcılarımız arasındaki bu iş birliğini daha üst seviyeye çıkararak iki ülke arasındaki ticaret hacmini bulunduğu seviyenin çok ötesine taşımamız gerekiyor." dedi. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Holmuradov ise iki ülke ilişkileri açısından yeni bir sayfa açıldığını söyledi.
Özbekistan'daki Türk yatırımlarının büyük ölçüde hissedildiğini belirten Holmuradov, vize muafiyeti ile ilişkilerin farklı boyuta ulaştığını, karşılıklı uçak seferlerinin de arttığını kaydetti. Holmuradov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Nisan - 1 Mayıs'ta Özbekistan'a gerçekleştireceği ziyaret için büyük bir hazırlık içerisinde olduklarını ve ziyaretle iki ülke ilişkilerinin tarihi noktaya ulaşacağını vurguladı.