Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Türkiye’nin Afrin’de işi bitmemiştir”



- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türkiye’nin, Afrin’de işi bitmemiştir. Daha yapacağımız çok iş vardır. Biz bölgede hayatın normalleşmesi, her türlü tehlikenin ortadan kaldırılması sağlanıncaya kadar Türkiye, sivil halkın güvenliğini ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Zeytin Dalı Harekatına ilişkin bilgi veren Bozdağ, “Zeytin Dalı Harekatı 20 Ocak’ta başladı ve planlandığı gibi ilerledi. Harekatın başladığı günden bugüne kadar 49 kahraman askerimiz şehit oldu, 228 kahraman Mehmetçiğimiz yaralandı. Teröristler tarafından Afrin bölgesinden Türkiye sınırları içerisine gerçekleştirilen saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti, 125 vatandaşımız da yaralandı. Harekat kapsamında 3 bin 755 terörist etkisiz hale getirildi.

282’si köy, 52’si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan toplam alan yaklaşık 2 bin kilometrekaredir” diye konuştu.

TSK’nın, Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmek ve bölge halkını terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için orada olduğunun altını bir kez daha çizen Bozdağ, “Şu anda kontrol tamamen TSK’nın elindedir. Bölge halkını tehdit eden terör unsurları bölgeden uzaklaştırılmıştır. Teröristler, TSK karşısında direnemediklerini anladıkları için ekilmişlerdir. Planlı bir çekilme kesinlikle söz konusu değildir. Bu harekat süresince TSK bölgede yaşayan herhangi bir sivilin zarar görmemesi için azami gayret göstermiştir. Neticede, harekat boyunca herhangi bir sivilin TSK’nın saldırısında ölmesi veya öldürülmesi bir yana burnunun kanaması dahi söz konusu değildir. Bu TSK için büyük bir başarıdır. Ordumuzun bu başarısı diğer ordular için örnek olan bir başarıdır. Türkiye’yi siviller üzerinden suçlayanların Türkiye’nin sivil hassasiyeti göstererek terörle mücadelenin nasıl olduğuna dair ortaya koyduğu bu başarıyı takdir etmemeleri manidardır. Harekat süresince camiler, okullar, hastanelere herhangi bir saldırı yapılmamıştır. Bu konuda da azami bir hassasiyet gösterilmiştir” ifadelerini kullandı. Zeytin Dalı Harekatının devam ettiğini kaydeden Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü, “Bölgeden kaçan teröristler bölgede çok sayıda EYP ve mayın tuzaklamışlardır. TSK uzman ekipleriyle bölgede tuzaklanmış mayınları, EYP’leri tek tek tespit edip imha çalışmalarını yürütmektedir. Tespit ve imha çalışmaları tamamlandıkça bütün alan sivillere tamamen açılacak ve onların yerleşmeleri temin edilecektir. Şu anda önemli bir mesafe alındı. EYP ve mayınlı tuzakların temizlenmesi sürerken öte yandan da bölgedeki sivillerin ihtiyaçlarının giderilmesi için Türkiye harekete geçmiştir. Şu anda 106 ayrı noktada 8 bin 100 aileye insani yardım ulaştırılmıştır. Bu yaklaşık 40 bin kişiye yardım anlamına gelmektedir. Bölgedeki kişilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması içinde acil sağlık hizmetleri sürdürülmektedir. Bölgede bulunan 351 okulda yaklaşık 85 bin öğrenciye eğitim hizmeti sunulması için çalışmalar sürdürülmektedir. İçme suyu ile ilgili Afrin’de bazı sıkıntıları gidermek için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bölgedeki ticari hayatın devam etmesi içinde bölgede çalışmalar yapılıyor. Şu anda orada üretilen zeytin ve zeytin yağı, tekstil ürünleri ve diğer ürünlerin üretiminin aksamadan devam etmesi için mekanizmalar oluşturulmaktadır. Belediyecilik, eğitim, tarım, din hizmetleri gibi diğer hizmetlerin de sürdürülmesi için Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde olduğu gibi kapsamlı çalışmalar bölgede yürütülmektedir. Türkiye’nin Afrin’de işi bitmemiştir. Daha yapacağımız çok iş vardır. Biz bölgede hayatın normalleşmesi, her türlü tehlikenin ortadan kaldırılması sağlanıncaya kadar Türkiye, sivil halkın güvenliğini ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir.”

