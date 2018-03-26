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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'Türkiye ile Rusya arasında olumlu bir ilişki vardır. Türkiye bu Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'Türkiye ile Rusya arasında olumlu bir ilişki vardır. Türkiye bu Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir'

Bozdağ’ın açıklaması

( ANKARA -3) Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye ile Rusya arasında olumlu bir ilişki vardır. Türkiye bu Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir"- "(Çiftlik Bank) İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi için kırmızı bültenle arama kararı verilmiştir"-"Kaçanlar eninde sonunda yakalanacaktır" ANKARA

Akalan Toplantı Urus Suç Duyurusu Kırmızı Bülten 


- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu.
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