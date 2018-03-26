Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'Türkiye ile Rusya arasında olumlu bir ilişki vardır. Türkiye bu Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir'
Bozdağ’ın açıklaması
( ANKARA -3) Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye ile Rusya arasında olumlu bir ilişki vardır. Türkiye bu Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir"- "(Çiftlik Bank) İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi için kırmızı bültenle arama kararı verilmiştir"-"Kaçanlar eninde sonunda yakalanacaktır" ANKARA