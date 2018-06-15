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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ:'Saldırıya katılanlar hesabını verecek'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ:'Saldırıya katılanlar hesabını verecek'

Bayramlaşmadan görüntüler

Başsağlığı Silahlı Saldırı Geçmiş Olsun Bayramlaşma Terör Örgütü 

-Bakan Bozdağ'ın açıklamaları

( YOZGAT - HD) Başbakan Yardımcısı Bozdağ:"Saldırıya katılanlar hesabını verecek" YOZGAT

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ,Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin,"Türkiye'de tehditle, korkuyla, şiddetle ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacak. Bu saldırıyı gerçekleştirenler buna katılanlar hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.
Memleketi Yozgat'ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
Burada konuşan Bozdağ, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan saldırıyı kınadı. Seçimleri demokratik olgunlukla sürdürdüklerini aktaran Bozdağ,"Bakın dün Şanlıurfa'da meydana gelen saldırıda milletvekilimizin ağabeyi ve yakınlarından hayatını kaybedenler oldu, yaralananlar oldu. Bir yandan demokrasi bir yandan insan hakları diyecek bu alçaklar öte yandan da demokratik mücadeleye şiddeti ve kanı bulaştıracaklar. Ortalığı velveleye verip korkuyla baskıyla tehditle kanla şiddetle ölümle kendilerine ikbal devşirecekler. Buradan tekrar tekrar ifade ediyorum. Türkiye'de tehditle, korkuyla, şiddetle ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacak. Bu saldırıyı gerçekleştirenler buna katılanlar hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.
Düzenlenen saldırının arkasında PKK terör örgütünün bulunduğunu dile getiren Bozdağ açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Bunların arkasında PKK terör örgütünün bulunduğu ve bunlarında PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net. Onun içinde her yerde biz olmaya devam edeceğiz. Terörü de yok etmeye teröristleri de yok etmeye milletimizin özgür bir ortamda seçim yapması için her türlü gayreti çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Baskı ile tehditle öldürmekle şiddetle netice alınması mümkün olmadığını hem terör örgütü öğrenecek, onlara da öğreteceğiz hem de bundan medet umanlar öğrenecektir. Ben tekrar İbrahim Yıldız milletvekilimize geçmiş olsun diliyorum. Rahmete kavuşan kardeşi ve diğer yakınları için başsağlığı ve sabır diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Demokrasi mücadelemiz devam edecektir. Her şeye rağmen geri adım yok. Meydanı terk etmek yok. Nereye gidilecekse oraya gideceğiz. Ne yapılacaksa onu yapacağız ve Urfa'dan da bölgeden de daha güçlü bir şekilde Allah'ın izni ve milletimizin duasıyla çıkacağız." (BMG-UY-
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