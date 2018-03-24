Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Önemli olan görevlerini kararsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirmesidir”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Önemli olan görevlerini kararsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirmesidir”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları

Televizyon Siyasi Partiler Siyasi Parti Öğrenciler Milletvekilliği 

-Solan Detay

( YOZGAT -HD) YOZGAT

- Cumhuriyet Halk Partisi’nin son günlerde avukatlıktan hakimliğe ataması yapılan hakim ve savcıların çoğunun AK Partili olduğu yönündeki eleştirisine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Alınanlar içerisinde CHP’li de MHP’li de AK Partili de var. Önemli olan göreve geldikten sonra o insanların görevini kararsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirmesidir” dedi.
Partisinin Yozgat’ta düzenlenen Mart ayı İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) son günlerde avukatlıktan hakimliğe ataması yapılan hakim ve savcıların çoğunun AK Partili olduğu yönündeki eleştirilerine açıklık getirdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada “CHP’nin her gün televizyonlarda evirip çevirdiği bir konu var. Şu kadar AK Partili hakim ve savcı alındı. Benim bakanlık dönemimde de gen soru verdiler. Hatta o zaman gazetelere manşet yaptırdılar. ‘900 hakim ve savcıdan 800’ü AK Partili’ dediler. Ben o zaman dedim ki bunu iddiayı dile getiren CHP’liler, ‘800 tane AK Parti’nin ismini neden milletvekillerine tek tek dağıtmadınız. Ortaya koyun bu 800 AK Partilinin ismini ben bakanlıktan da milletvekilliğinden de şu anda istifa ederim. Dürüstseniz dediğinizi ispat etmezseniz sizin de istifa etmeniz lazım.’ Ama ortaya koyamadılar. Neden çünkü bunların bütün derdi kafa karıştırmak. Siz konuşurken bir sürçü lisan edin ağzınızdan bir yanlış cümle çıksa o sürçü lisan lafından medet umuyorlar. Bizim anayasamızda hüküm çok açıktır. Anayasa derki her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Kamu hizmetine alınmada kamu hizmetlerinin gerektirdiği şartlardan başka hiçbir ayrım gözetilemez. Kanun önünde herkes eşittir. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı siyasi partilere üye olma ve siyaset yapma hakkına sahiptir” dedi.
Bozdağ, “Şu an da üniversitelerde okuyan herkes siyaset yapıyor mu? Yapıyor. Avukatlıktan değil de doğrudan mezunlardan hakim savcı almış olsaydık onların içerisinde CHP’ye MHP’ye AK Parti’ye üye olmuş gençler olabilir mi? Olabilir. Gençlik kollarına üye olanlar olabilir mi? Olabilir. Ama bunlar ne diyorlar ‘efendim siz AK Partilileri alıyorsunuz.’ Millete siyaseti yasaklarsan o zaman dersin ki siz siyaseti yasak ettiniz siyaset yapıyorsunuz. Anayasa siyaseti serbest bırakıyor. Üniversite öğrencileri, hocaları istediği partinin siyasetini yapıyor. Adam 20 yıl avukatlık yapmış 20 yıldır avukatlık yapan kişinin bir parti ile ilişkisi olamaz mı? Olabilir. Toplum da bazı konularda taraf olamaz mı? Olabilir. Ama siz eğer devlet olarak avukatlar arasından alım yapacaksanız o azman bunları görerek alım yapacaksınız. Neye bakacaksınız o zaman hizmetin gerektirdiği liyakat şartları var mı yok mu ona bakacaksınız biz ona bakıyoruz. Ve alınanlar içerisinde CHP’de MHP’de geçmişte parti üyeliği olan diğer partilerde parti üyeliği olanda hakim ve savcı adayları var. Hepsinde var. Ama utanmadan arlanmadan kendilerinden alınanları söylemiyorlar. Öte yandan gelip geçmişte AK Partide üyeliği olan birisini alıp bak AK Partilileri alıyorlar diyorlar. Ne olacak yani Ak partililer Türkiye’de partiye üye olan üniversiteli bir genç daha sonra memuriyet sınavı geldiğinde sınava girmeyecek mi? CHP’li de MHP’li de girecek hepsi girecek önemli olan göreve geldikten sonra o insanların görevini kararsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirmesidir. Ama algı operasyonu yapmak için yapıyorlar. Bunlar edepsizliği örnek alıyorlar. Hiç kimse endişe etmesin bizim iktidarımızda yargının siyasallaşmasına biz bilerek asla izin vermeyiz. FETÖ ile de mücadeleyi biz yapıyoruz yargının üzerinde vesayet kurmak isteyenlerle de mücadeleyi biz yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı