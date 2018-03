Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Önemli olan görevlerini kararsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirmesidir”

-Solan Detay



- Cumhuriyet Halk Partisi’nin son günlerde avukatlıktan hakimliğe ataması yapılan hakim ve savcıların çoğunun AK Partili olduğu yönündeki eleştirisine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Alınanlar içerisinde CHP’li de MHP’li de AK Partili de var. Önemli olan göreve geldikten sonra o insanların görevini kararsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirmesidir” dedi.

Partisinin Yozgat’ta düzenlenen Mart ayı İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) son günlerde avukatlıktan hakimliğe ataması yapılan hakim ve savcıların çoğunun AK Partili olduğu yönündeki eleştirilerine açıklık getirdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada “CHP’nin her gün televizyonlarda evirip çevirdiği bir konu var. Şu kadar AK Partili hakim ve savcı alındı. Benim bakanlık dönemimde de gen soru verdiler. Hatta o zaman gazetelere manşet yaptırdılar. ‘900 hakim ve savcıdan 800’ü AK Partili’ dediler. Ben o zaman dedim ki bunu iddiayı dile getiren CHP’liler, ‘800 tane AK Parti’nin ismini neden milletvekillerine tek tek dağıtmadınız. Ortaya koyun bu 800 AK Partilinin ismini ben bakanlıktan da milletvekilliğinden de şu anda istifa ederim. Dürüstseniz dediğinizi ispat etmezseniz sizin de istifa etmeniz lazım.’ Ama ortaya koyamadılar. Neden çünkü bunların bütün derdi kafa karıştırmak. Siz konuşurken bir sürçü lisan edin ağzınızdan bir yanlış cümle çıksa o sürçü lisan lafından medet umuyorlar. Bizim anayasamızda hüküm çok açıktır. Anayasa derki her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Kamu hizmetine alınmada kamu hizmetlerinin gerektirdiği şartlardan başka hiçbir ayrım gözetilemez. Kanun önünde herkes eşittir. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı siyasi partilere üye olma ve siyaset yapma hakkına sahiptir” dedi.

Bozdağ, “Şu an da üniversitelerde okuyan herkes siyaset yapıyor mu? Yapıyor. Avukatlıktan değil de doğrudan mezunlardan hakim savcı almış olsaydık onların içerisinde CHP’ye MHP’ye AK Parti’ye üye olmuş gençler olabilir mi? Olabilir. Gençlik kollarına üye olanlar olabilir mi? Olabilir. Ama bunlar ne diyorlar ‘efendim siz AK Partilileri alıyorsunuz.’ Millete siyaseti yasaklarsan o zaman dersin ki siz siyaseti yasak ettiniz siyaset yapıyorsunuz. Anayasa siyaseti serbest bırakıyor. Üniversite öğrencileri, hocaları istediği partinin siyasetini yapıyor. Adam 20 yıl avukatlık yapmış 20 yıldır avukatlık yapan kişinin bir parti ile ilişkisi olamaz mı? Olabilir. Toplum da bazı konularda taraf olamaz mı? Olabilir. Ama siz eğer devlet olarak avukatlar arasından alım yapacaksanız o azman bunları görerek alım yapacaksınız. Neye bakacaksınız o zaman hizmetin gerektirdiği liyakat şartları var mı yok mu ona bakacaksınız biz ona bakıyoruz. Ve alınanlar içerisinde CHP’de MHP’de geçmişte parti üyeliği olan diğer partilerde parti üyeliği olanda hakim ve savcı adayları var. Hepsinde var. Ama utanmadan arlanmadan kendilerinden alınanları söylemiyorlar. Öte yandan gelip geçmişte AK Partide üyeliği olan birisini alıp bak AK Partilileri alıyorlar diyorlar. Ne olacak yani Ak partililer Türkiye’de partiye üye olan üniversiteli bir genç daha sonra memuriyet sınavı geldiğinde sınava girmeyecek mi? CHP’li de MHP’li de girecek hepsi girecek önemli olan göreve geldikten sonra o insanların görevini kararsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirmesidir. Ama algı operasyonu yapmak için yapıyorlar. Bunlar edepsizliği örnek alıyorlar. Hiç kimse endişe etmesin bizim iktidarımızda yargının siyasallaşmasına biz bilerek asla izin vermeyiz. FETÖ ile de mücadeleyi biz yapıyoruz yargının üzerinde vesayet kurmak isteyenlerle de mücadeleyi biz yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.