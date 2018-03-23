Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Malatya Valiliği'ni ziyaret etti - MALATYA

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Malatya Valiliği'ni ziyaret etti - MALATYA



: - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Malatya Valililiği ziyareti - Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın açıklamalarıBaşbakan Yardımcısı Bozdağ, Malatya 'da - Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Malatya Valiliği'ni ziyaret ettiMALATYA (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Malatya Valiliği'ni ziyaret etti.Bozdağ, beraberindeki Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve diğer ilgililerle, Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti.Şeref defterini imzalayan Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde Türkiye'de din eğitimi ve öğretimi yapan ilahiyat fakülteleriyle din hizmetlerini sunan ve toplumu din konusunda aydınlatma görevini yerine getiren Diyanet İşleri Başkanlığı arasında birlikte çalışma, iş birliği ve dayanışma sürekli ve sürdürülebilir olması noktasında önemli bir adım atıldığını belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, üniversitelerin ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin birlikte daha fazla çalışacağını belirten Bozdağ, "Daha fazla üretmek, daha fazla toplumumuzu din konusunda aydınlatma görevini inşallah yerine getireceklerdir. Bugün bunun Malatya 'da bir ön çalışması oldu." diye konuştu.
İnönü Üniversitesi'nin Merkez Camisi'nin temelini attıklarını anımsatan Bozdağ, üniversitenin nüfus bakımından Türkiye'nin en büyükleri arasında yer aldığını ifade etti.
Üniversitenin kendine yakışır bir ibadet yerine ihtiyacı olduğuna değinen Bozdağ, şunları söyledi:"Bunun resmi temelini attık. Bir katkı geçmişte vermiştik, inşallah Diyanet İşleri Başkanlığı bundan sonra da buna katkısını devam ettirecektir. Aynı zamanda Malatya mız'da çok hayırsever iş adamlarımızın olduğunu biliyorum. Ben buradan Malatya 'nın yetiştirdiği başarılı ve hayırsever iş adamlarımıza çağrıda bulunuyorum. Malatya 'da gerçekten bu kültür ve medeniyetteki yerine uygun mabetlerin yapılmasına ihtiyaç var. Malatya merkezde bir ulu camimiz, cuma camimiz yani Ankara, İstanbul Bursa'da olduğu gibi yok. Bu büyük bir ihtiyaç. Üniversitemiz şimdi muhteşem bir ibadet merkezi yapıyor ama Malatya 'nın merkezine de ihtiyaç var." Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın bu konuda çalışma yapılacağını kendisine aktardığını dile getiren Bozdağ, Malatya Müftülüğü'nün de bu işe öncülük edeceğini vurguladı.Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile kenttin başarılı ve hayırsever iş adamlarının şehre yakışır bir ulu camiyi kazandıracaklarını kaydetti.

Fakülte İslam Din Eğitimi Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı