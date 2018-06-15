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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın bayram ziyaretleri - YOZGAT

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın bayram ziyaretleri - YOZGAT

- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Yozgat 'ta bayramlaşma ziyaretleri - Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın Yozgat Valiliğinde kurum müdürleri ve halk ile bayramlaşması - Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın Jandarma ziyareti ve askerlerle bayramlaşması - Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın şehit ailesi ziyareti - Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın 15 Temmuz gazisi ziyaretiBaşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat 'ta - Bozdağ, valilikçe düzenlenen bayramlaşma programına katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulunduYOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat 'ta bayramlaşma programına katıldı, ziyaretlerde bulundu. Yozgat Valili'ği Fuaye Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bozdağ, kurum müdürleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halkla bayramlaştı.Bozdağ, törenin ardından ziyaret ettiği polis evinde polislerin ve İl Jandarma Alay Komutanlığında görev yapan askerlerin bayramını kutladı.Daha sonra Bozdağ, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen polis memuru Abdullah Bozkurt'un babası Hüseyin ve annesi Satı Bozkurt ile 15 Temmuz Gazisi Muammer Erkaya'ya evlerinde ziyaret etti.Ziyaretlere, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse de eşlik etti.

Sivil Toplum Kuruluşu Polis Memuru Siyasi Parti Bayramlaşma Şehit Ailesi 

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